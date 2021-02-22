New York Times отвела на главной странице по точке каждому умершему от ковида американцу
Пандемия унесла в стране уже около полумиллиона жизней.
Фото © Ramin Talaie / Getty Images
Фото © Instagram / nytimes
Первую полосу американской газеты New York Times посвятили памяти жителей США, погибших от коронавируса. Редакция издания ранее уже прибегала к такому способу рассказать стране и миру о жертвах ковида в США. Но сейчас картина выглядит гораздо более жутко.
Графика состоит из почти 500 000 точек, каждая из которых символизирует одну жизнь, унесённую коронавирусом. Чем ближе к концу страницы, тем темнее выглядит график. Таким образом в редакции хотели передать всю полноту опустошения американского народа в результате пандемии.
Ранее сообщалось о достижении Америкой "рубежа" пандемии коронавируса, поскольку число вакцинированных жителей страны превысило количество заболевших.
Выбор редакции
Украина договорилась о получении 15 млн доз американской вакцины от коронавируса
Изжога оказалась предвестником смертельной болезни
Зеленский сообщил о планах построить новый аэропорт в Донбассе
Умерла радистка Кэт из "Семнадцати мгновений весны"
В Петербурге скончался актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Комментариев: 0