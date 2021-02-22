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New York Times отвела на главной странице по точке каждому умершему от ковида американцу

Пандемия унесла в стране уже около полумиллиона жизней.

22 февраля 2021, 11:10

Фото © Ramin Talaie / Getty Images

Фото © Instagram / nytimes

Фото © Instagram / nytimes

Первую полосу американской газеты New York Times посвятили памяти жителей США, погибших от коронавируса. Редакция издания ранее уже прибегала к такому способу рассказать стране и миру о жертвах ковида в США. Но сейчас картина выглядит гораздо более жутко.

Графика состоит из почти 500 000 точек, каждая из которых символизирует одну жизнь, унесённую коронавирусом. Чем ближе к концу страницы, тем темнее выглядит график. Таким образом в редакции хотели передать всю полноту опустошения американского народа в результате пандемии.

Газета New York Times выпустила "траурный" тираж со списком жертв коронавируса на первой полосе

Газета New York Times выпустила "траурный" тираж со списком жертв коронавируса на первой полосе

Ранее сообщалось о достижении Америкой "рубежа" пандемии коронавируса, поскольку число вакцинированных жителей страны превысило количество заболевших.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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