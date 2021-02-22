New York Times отвела на главной странице по точке каждому умершему от ковида американцу

Первую полосу американской газеты New York Times посвятили памяти жителей США, погибших от коронавируса. Редакция издания ранее уже прибегала к такому способу рассказать стране и миру о жертвах ковида в США. Но сейчас картина выглядит гораздо более жутко.

Графика состоит из почти 500 000 точек, каждая из которых символизирует одну жизнь, унесённую коронавирусом. Чем ближе к концу страницы, тем темнее выглядит график. Таким образом в редакции хотели передать всю полноту опустошения американского народа в результате пандемии.