Температура в Москве подскочит на 30 градусов

В ночь на 23 февраля столбики термометров в Москве и области опустятся до 28 градусов мороза, а затем в регионе резко потеплеет. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в течение всего нескольких дней температура повысится на 25–30 градусов.

23 февраля (под стать празднику) будет довольно суровая погода. Ночью температура в Москве достигнет минус 28 °С, а по области — до минус 24 °C. Уже на следующий день, 24 февраля, начнётся резкий рост температуры воздуха вплоть до конца этой недели. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, но без снегопадов.

"Со вторника по пятницу температура повысится примерно на 25–30 градусов. До конца недели, которая совпадает с концом месяца, температура будет такой. В воскресенье температурный фон — около нулевой отметки. Ночью — небольшая отрицательная температура, днём — 0...+3 градуса", — рассказал телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с 25 по 27 февраля в Москве и области будет облачно и ветрено, ожидается мокрый снег и даже дождь. Кроме того, атмосферное давление в регионе понизится и приблизится к норме. При этом "неоднородный режим погоды" сохранится до конца месяца, но на приход весны с наступлением марта надеяться не стоит.

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