Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в Москве.

Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра им. Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.