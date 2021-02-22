Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни в Москве.

22 февраля 2021, 11:27
<p>Актриса Екатерина Градова. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1436932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a> / кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"</p>

Актриса Екатерина Градова. Фото © Kinopoisk / кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в Москве.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", — сообщила ТАСС директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра им. Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.

Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Напомним, 18 февраля на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Отмечалось, что народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1