Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни в Москве.
Актриса Екатерина Градова. Фото © Kinopoisk / кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в Москве.
"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", — сообщила ТАСС директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра им. Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.
Напомним, 18 февраля на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Отмечалось, что народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.
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