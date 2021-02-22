В Петербурге скончался актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Александр Жданов был широко известен прежде всего театральным зрителям, посвятив 45 лет жизни работе в театре "На Литейном".
Актёр Александр Жданов. Фото © Драматический театр "На Литейном"
В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет ушёл из жизни советский и российский актёр, заслуженный артист Александр Жданов. Он являлся ведущим актёром театра "На Литейном", а широкому телезрителю известнее по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".
"В январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей — 45 лет служения на этой сцене. Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, театр "На Литейном" светился его улыбкой", — сообщили в театре.
О времени и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.
Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.
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