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Категорий: 18

В Петербурге скончался актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Александр Жданов был широко известен прежде всего театральным зрителям, посвятив 45 лет жизни работе в театре "На Литейном".

22 февраля 2021, 11:27
<p>Актёр Александр Жданов. Фото © <a href="http://www.naliteinom.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Драматический театр "На Литейном"</a></p>

Актёр Александр Жданов. Фото © Драматический театр "На Литейном"

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет ушёл из жизни советский и российский актёр, заслуженный артист Александр Жданов. Он являлся ведущим актёром театра "На Литейном", а широкому телезрителю известнее по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".

"В январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей — 45 лет служения на этой сцене. Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, театр "На Литейном" светился его улыбкой", сообщили в театре.

О времени и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

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Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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