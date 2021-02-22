В Петербурге скончался актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет ушёл из жизни советский и российский актёр, заслуженный артист Александр Жданов. Он являлся ведущим актёром театра "На Литейном", а широкому телезрителю известнее по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".

"В январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей — 45 лет служения на этой сцене. Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, театр "На Литейном" светился его улыбкой", — сообщили в театре.