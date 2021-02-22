Метеозависимым приготовиться: москвичам напомнили о "барической пиле"
Резко изменяться будет как давление, так и температура.
Синоптики напомнили москвичам о "барической пиле". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Жителям столичного региона напомнили о приходе "барической пилы" — серьёзных скачков атмосферного давления за короткие промежутки времени. Так, сегодня оно подскочит до 768 миллиметров ртутного столба. Это превысит средние значения на 20 мм.
"А вот далее действительно будет "пила". В среду давление резко понизится примерно на десять единиц, до 757–758, в четверг — до 748, ещё на десять миллиметров, а в субботу упадёт до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе", — сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
При этом будут зафиксированы резкие колебания температуры. С четверга до субботы — выше ноля, в воскресенье — до -3 °С, а в понедельник уже -15 °С.
Согласно прогнозу, в День защитника Отечества в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, усилится ветер, а также возможны метели.
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