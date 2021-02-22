В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", который ведёт пресс-служба лидера Белоруссии.

— Переговоры Лукашенко и Путина уже начались! — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что встреча проходит без галстуков. Лидер России пришёл на неё в лёгком пиджаке, а президент Белоруссии — в клетчатом бомбере.

Ожидается, что лидеры двух стран подробно обсудят большое количество вопросов, которые касаются отношений России и Белоруссии. В том числе совместное реагирование на возникающие вызовы, взаимодействие в интеграционных структурах.

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.

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