В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
Они проходят в формате "без галстуков".
Фото © Телеграм-канал "Пул Первого"
В Сочи начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", который ведёт пресс-служба лидера Белоруссии.
— Переговоры Лукашенко и Путина уже начались! — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что встреча проходит без галстуков. Лидер России пришёл на неё в лёгком пиджаке, а президент Белоруссии — в клетчатом бомбере.
Ожидается, что лидеры двух стран подробно обсудят большое количество вопросов, которые касаются отношений России и Белоруссии. В том числе совместное реагирование на возникающие вызовы, взаимодействие в интеграционных структурах.
Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.
Выбор редакции
Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей
Путин предложил Лукашенко прокатиться на лыжах — видео
Эксперт оценил шансы Украины на победу в случае войны с Россией
Надя Сказка в Clubhouse подтвердила слухи о беременности Кафельниковой
Эти девушки решились наконец отрезать чёлку и были поражены, увидев результат: 7 фото до и после
Комментариев: 0