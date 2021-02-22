Путин предложил Лукашенко прокатиться на лыжах — видео
Российский лидер выразил надежду на то, что им удастся отдохнуть после рабочих часов.
Путин предложил Лукашенко прокатиться на лыжах. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко прокатиться на лыжах после переговоров в Сочи. Перед отдыхом главам двух государств предстоит решить большой комплекс вопросов.
"Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич. Добро пожаловать! Я надеюсь, нам удастся хоть немного времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", — сказал Путин.
Лукашенко с благодарностью принял предложение. Он согласился с российским коллегой в том, что главы государств редко проводят серьёзные переговоры "с глазу на глаз, в обычной одежде". По его мнению, это говорит о близости России и Белоруссии.
Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.
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