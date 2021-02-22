Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от коронавируса
Пока в стране прививаются российским препаратом.
Собственная вакцина от коронавируса может появиться в Белоруссии к осени текущего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к такому решению власти страны пришли, глядя на пример России.
"У вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", — сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Белоруссия является одной из трёх десятков стран, которые одобрили у себя применение российской вакцины "Спутник V". Как сообщал Лайф, препарат был официально зарегистрирован в Сирии.
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