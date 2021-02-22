Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от коронавируса

Собственная вакцина от коронавируса может появиться в Белоруссии к осени текущего года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, к такому решению власти страны пришли, глядя на пример России.

"У вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", — сказал Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.