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Категорий: 18

Бывший муж Полины Гагариной опубликовал её фото без одежды

Певица пока не отреагировала на публикацию.

22 февраля 2021, 13:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLln-AbJrv8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">isxakov</a></p>

Фото © Instagram / isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме" фото своей бывшей жены Полины Гагариной, позирующей в одном лишь полотенце.

"Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый", — прокомментировал он публикацию и прорекламировал свой курс фотографии.

Подписчики не оценили такого шага Исхакова, напомнив ему о разрушенном браке с Гагариной. Также они отметили, что певица вряд ли будет затягивать с ответной реакцией на такую публикацию.

Полину Гагарину застали на тайном свидании с новым бойфрендом, который никак не хотел её отпускать

Полину Гагарину застали на тайном свидании с новым бойфрендом, который никак не хотел её отпускать

А ранее Исхаков объяснял, почему запрещал Гагариной вывозить за границу их общую дочь.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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