Бывший муж Полины Гагариной опубликовал её фото без одежды
Певица пока не отреагировала на публикацию.
Фото © Instagram / isxakov
Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме" фото своей бывшей жены Полины Гагариной, позирующей в одном лишь полотенце.
"Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый", — прокомментировал он публикацию и прорекламировал свой курс фотографии.
Подписчики не оценили такого шага Исхакова, напомнив ему о разрушенном браке с Гагариной. Также они отметили, что певица вряд ли будет затягивать с ответной реакцией на такую публикацию.
А ранее Исхаков объяснял, почему запрещал Гагариной вывозить за границу их общую дочь.
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