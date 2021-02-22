Бывший муж Полины Гагариной опубликовал её фото без одежды

Фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме" фото своей бывшей жены Полины Гагариной, позирующей в одном лишь полотенце.

"Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый", — прокомментировал он публикацию и прорекламировал свой курс фотографии.

Подписчики не оценили такого шага Исхакова, напомнив ему о разрушенном браке с Гагариной. Также они отметили, что певица вряд ли будет затягивать с ответной реакцией на такую публикацию.

А ранее Исхаков объяснял, почему запрещал Гагариной вывозить за границу их общую дочь.

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