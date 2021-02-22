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Эти девушки решились наконец отрезать чёлку и были поражены, увидев результат: 7 фото до и после

Трудно поверить, что такое маленькое вмешательство способно настолько преобразить любую внешность.

22 февраля 2021, 13:00

Фото © OkayNoOffenseBut

Отстричь чёлку в тот или иной момент жизни хотели многие, но не решились, боясь ухудшить свой внешний вид

Фото © ph-al

Фото © ph-al

Но некоторые девушки решились на такой смелый шаг, и то, что они увидели в зеркале, их очень удивило

Фото © covffe

Фото © covffe

Чёлка, сделанная руками профессионала, придала кому-то дерзости и огня, а кому-то нежности и романтичности

Фото © OkayNoOffenseBut

Фото © OkayNoOffenseBut

Девушки со всего мира делились на платформе Reddit своими удачными стрижками, о которых они так давно мечтали

Фото © jayyzombies

Фото © jayyzombies

Кто-то так пытался бороться с хандрой и депрессией или переживал болезненный разрыв

Фото © theblendedastronaut

Фото © theblendedastronaut

А кто-то жаждал новых ощущений и воспользовался самоизоляцией, чтобы провести эксперимент с внешностью

Фото © [deleted]

Фото © [deleted]

А если судить по комментариям, то эта подборка от Bored Panda смогла придать решимости тем, кто мечтал о чёлке, но до сих пор сомневался

Фото © ThivyaM

Фото © ThivyaM

Девушка-фрик пугала своим видом даже взрослых, пока стилист не превратил её в гламурную модель

Девушка-фрик пугала своим видом даже взрослых, пока стилист не превратил её в гламурную модель

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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