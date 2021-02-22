Эти девушки решились наконец отрезать чёлку и были поражены, увидев результат: 7 фото до и после

Отстричь чёлку в тот или иной момент жизни хотели многие, но не решились, боясь ухудшить свой внешний вид

Но некоторые девушки решились на такой смелый шаг, и то, что они увидели в зеркале, их очень удивило

Фото © covffe

Чёлка, сделанная руками профессионала, придала кому-то дерзости и огня, а кому-то нежности и романтичности

Фото © OkayNoOffenseBut

Девушки со всего мира делились на платформе Reddit своими удачными стрижками, о которых они так давно мечтали

Фото © jayyzombies

Кто-то так пытался бороться с хандрой и депрессией или переживал болезненный разрыв

Фото © theblendedastronaut

А кто-то жаждал новых ощущений и воспользовался самоизоляцией, чтобы провести эксперимент с внешностью

А если судить по комментариям, то эта подборка от Bored Panda смогла придать решимости тем, кто мечтал о чёлке, но до сих пор сомневался

Фото © ThivyaM

Авторы