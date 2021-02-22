Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Никита Джигурда опять женился на Марине Анисиной — видео

Свадьба прошла в столичном Грибоедовском ЗАГСе.

22 февраля 2021, 12:43

Церемония бракосочетания Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Видео © Instagram / levan_todua

В Москве прошла свадьба актёра и шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Они уже были прежде женаты с 2008 по 2016 год.

Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГС столицы. Джигурда ранее рассказал, что нынешнее решение о свадьбе было крайне спонтанным, хотя пара обсуждала планы на брак ещё до пандемии ковида. В начале этого месяца Анисина позвонила из Франции и заявила, что до сих пор любит его и хочет повторной свадьбы.

"Вот, ребятки, что мы можем вам подарить": Джигурда предложил использовать на Евровидении стихи Бродского

"Вот, ребятки, что мы можем вам подарить": Джигурда предложил использовать на Евровидении стихи Бродского

А ранее Никита Джигурда рассказал о сексе с Анисиной. По его словам, порноактрисы могут только позавидовать.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1