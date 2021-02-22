Никита Джигурда опять женился на Марине Анисиной — видео
Свадьба прошла в столичном Грибоедовском ЗАГСе.
Церемония бракосочетания Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Видео © Instagram / levan_todua
В Москве прошла свадьба актёра и шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Они уже были прежде женаты с 2008 по 2016 год.
Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГС столицы. Джигурда ранее рассказал, что нынешнее решение о свадьбе было крайне спонтанным, хотя пара обсуждала планы на брак ещё до пандемии ковида. В начале этого месяца Анисина позвонила из Франции и заявила, что до сих пор любит его и хочет повторной свадьбы.
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А ранее Никита Джигурда рассказал о сексе с Анисиной. По его словам, порноактрисы могут только позавидовать.
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