Никита Джигурда опять женился на Марине Анисиной — видео

В Москве прошла свадьба актёра и шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Они уже были прежде женаты с 2008 по 2016 год.

Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГС столицы. Джигурда ранее рассказал, что нынешнее решение о свадьбе было крайне спонтанным, хотя пара обсуждала планы на брак ещё до пандемии ковида. В начале этого месяца Анисина позвонила из Франции и заявила, что до сих пор любит его и хочет повторной свадьбы.