15 художников раскрыли настоящую магию, показав, как из невзрачных набросков создаются шедевры

Недавно художники в Twitter заполонили соцсеть своими работами. Во флешмобе они показали наброски своих будущих картин и уже готовые шедевры. Наблюдать за этим развитием чрезвычайно интересно, ведь разница просто огромная!

"Так как никогда не хранил скетчи, тоже нарисовал его специально для этой записи"

Фото © Twitter / obuhov_i

"А что за движ? Тоже хочу. Хотя бы для себя"

Фото © Twitter / 9 февр.

"Набросок / финал"

Фото © Twitter / algenpfleger

"Ну и раз пошла такая пьянка"

Фото © Twitter / dndnmew

"Видела в ленте штуку sketch/final и решила сделать. Возможно, поздно, но всё равно"

Фото © Twitter / hudadudah

"Меня никто не читает ради моих артов, но я тут себя порадую, потому что что вы мне сделаете, я в другом городе. Скетч и финал"

Фото © Twitter / hrznsschtz

"Весёлого не нашёл, поэтому будет последнее"

Фото © Twitter / Kelo_Loconte

"Я не знаю, можно это считать за скетч, если я сразу от пятна рисую и всё"

Фото © Twitter / angrymaeve

"Одна моя работа из серии "Знаки зодиака — серийные убийцы", которую я рисовала во время карантина"

Фото © Twitter / andeveryspring

"Я так люблю рисовать мышцы и так не люблю закрывать их потом одеждой"

Фото © Twitter / LesSpir

"Напоминаю, что у меня есть аккаунт в инсте с моими рисунками, на который вы можете подписаться (пожалуйста)"

Фото © Twitter / Sabi_Noir

"Рисунково-творческий твит. Наброски всегда получаются лучше финальных работ, таков мой стиль"

Фото © Twitter / NRCemeteru

"Это был долгий путь... Как ни странно, у меня финал лучше"

Фото © Twitter / CoreGhote

"Набросок/финал"

Фото © Twitter / heikala_art

"Всё как я люблю — от скетча к финалу"

Фото © Twitter / imzeferino

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