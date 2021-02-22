15 художников раскрыли настоящую магию, показав, как из невзрачных набросков создаются шедевры
Шедевры (чаще всего) не создаются за несколько минут. Могут пройти дни, недели и даже десятилетия, прежде чем идея художника сформируется в законченное произведение искусства. В подборке ниже — 15 наглядных иллюстраций того, с чего начинались работы и как выглядели в итоге.
Недавно художники в Twitter заполонили соцсеть своими работами. Во флешмобе они показали наброски своих будущих картин и уже готовые шедевры. Наблюдать за этим развитием чрезвычайно интересно, ведь разница просто огромная!
"Так как никогда не хранил скетчи, тоже нарисовал его специально для этой записи"
Фото © Twitter / obuhov_i
"А что за движ? Тоже хочу. Хотя бы для себя"
Фото © Twitter / 9 февр.
"Набросок / финал"
"Ну и раз пошла такая пьянка"
Фото © Twitter / dndnmew
"Видела в ленте штуку sketch/final и решила сделать. Возможно, поздно, но всё равно"
Фото © Twitter / hudadudah
"Меня никто не читает ради моих артов, но я тут себя порадую, потому что что вы мне сделаете, я в другом городе. Скетч и финал"
Фото © Twitter / hrznsschtz
"Весёлого не нашёл, поэтому будет последнее"
Фото © Twitter / Kelo_Loconte
"Я не знаю, можно это считать за скетч, если я сразу от пятна рисую и всё"
Фото © Twitter / angrymaeve
"Одна моя работа из серии "Знаки зодиака — серийные убийцы", которую я рисовала во время карантина"
Фото © Twitter / andeveryspring
"Я так люблю рисовать мышцы и так не люблю закрывать их потом одеждой"
Фото © Twitter / LesSpir
"Напоминаю, что у меня есть аккаунт в инсте с моими рисунками, на который вы можете подписаться (пожалуйста)"
Фото © Twitter / Sabi_Noir
"Рисунково-творческий твит. Наброски всегда получаются лучше финальных работ, таков мой стиль"
Фото © Twitter / NRCemeteru
"Это был долгий путь... Как ни странно, у меня финал лучше"
Фото © Twitter / CoreGhote
"Набросок/финал"
Фото © Twitter / heikala_art
"Всё как я люблю — от скетча к финалу"
Фото © Twitter / imzeferino
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