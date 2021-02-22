Биткоин резко потерял более 8% стоимости
Его цена упала до отметки $ 52 914.
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В ходе торговой сессии цена биткоина снижается на 8,39%, достигая отметки $ 52 914, о чём свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15:20 мск.
Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Ранее цена криптовалюты выросла на 1,97% — до $58,1 тысячи, чем обновила исторический максимум.
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск считает, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена.
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