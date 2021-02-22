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Биткоин резко потерял более 8% стоимости

Его цена упала до отметки $ 52 914.

22 февраля 2021, 13:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ходе торговой сессии цена биткоина снижается на 8,39%, достигая отметки $ 52 914, о чём свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15:20 мск.

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

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Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Ранее цена криптовалюты выросла на 1,97% — до $58,1 тысячи, чем обновила исторический максимум.

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск считает, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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