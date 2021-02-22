Биткоин резко потерял более 8% стоимости

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Ранее цена криптовалюты выросла на 1,97% — до $58,1 тысячи, чем обновила исторический максимум .

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск считает, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена.