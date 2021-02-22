"Это неприемлемо": Ивлеева прокомментировала скандальную выходку Инстасамки
Телеведущая заявила, что у неё "нейтральная позиция".
Фото © Instagram /_agentgirl_, instasamka
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева резко высказалась о поведении Инстасамки (Дарьи Зотеевой), которая ранее обматерила и выгнала визажистов за опоздание и разбила их косметику. Своим мнением Ивлеева поделилась в Clubhouse.
"Сама ситуация *** в любых проявлениях. Если это постанова — это абсолютно не круто, если это реальная ситуация — то тоже ***. Есть огромное количество способов коммуникаций с некомпетентными сотрудниками. Есть система штрафов — это самое простое. Всё решается вопросом штрафных санкций", — заявила Ивлеева.
Она подчеркнула, что физически унижать неприемлемо. Пока Ивлеева не общалась с коллегой и занимает "нейтральную позицию", чтобы не делать "выводы наспех".
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Напомним, что блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) унизила, обматерила и выгнала своих визажисток из-за опоздания. Она попыталась записать ролик с извинениями, но в итоге задалась вопросом, почему должна чувствовать себя виноватой за агрессию в адрес обслуживающего персонала. Её поступок также осудила певица Клава Кока, а Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам.
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