"Это неприемлемо": Ивлеева прокомментировала скандальную выходку Инстасамки

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева резко высказалась о поведении Инстасамки (Дарьи Зотеевой), которая ранее обматерила и выгнала визажистов за опоздание и разбила их косметику. Своим мнением Ивлеева поделилась в Clubhouse.

"Сама ситуация *** в любых проявлениях. Если это постанова — это абсолютно не круто, если это реальная ситуация — то тоже ***. Есть огромное количество способов коммуникаций с некомпетентными сотрудниками. Есть система штрафов — это самое простое. Всё решается вопросом штрафных санкций", — заявила Ивлеева.

Она подчеркнула, что физически унижать неприемлемо. Пока Ивлеева не общалась с коллегой и занимает "нейтральную позицию", чтобы не делать "выводы наспех".

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