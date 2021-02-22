Из космоса сделали редкое фото Санкт-Петербурга
Он редко попадает в объективы камер космонавтов, потому что находится далеко от траектории полёта МКС.
Фото © "Роскосмос"
Фото ночного Санкт-Петербурга сделал российский космонавт — член экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко. Снимок опубликован на странице "Роскосмоса" в "Инстаграме".
Там отметили, что поймать в кадр Санкт-Петербург с МКС — настоящее везение. Дело в том, что траектория полёта станции не совпадает с местоположением города. Поэтому и саму космическую станцию из Северной столицы можно не так часто видеть.
"Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях", — отметили в "Роскосмосе".
Ранее Лайф писал о том, что в космосе увидели фонтан синего света, поднимающийся с Земли.
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