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Из космоса сделали редкое фото Санкт-Петербурга

Он редко попадает в объективы камер космонавтов, потому что находится далеко от траектории полёта МКС.

22 февраля 2021, 13:55
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Фото ночного Санкт-Петербурга сделал российский космонавт — член экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко. Снимок опубликован на странице "Роскосмоса" в "Инстаграме".

Там отметили, что поймать в кадр Санкт-Петербург с МКС — настоящее везение. Дело в том, что траектория полёта станции не совпадает с местоположением города. Поэтому и саму космическую станцию из Северной столицы можно не так часто видеть.

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"Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях", — отметили в "Роскосмосе".

Ранее Лайф писал о том, что в космосе увидели фонтан синего света, поднимающийся с Земли.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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