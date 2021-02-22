"Я счастливый мужчина": Лайф публикует видео со свадьбы Джигурды. Видео © LIFE

Никита Джигурда официально воссоединился со своей самой большой любовью — фигуристкой Мариной Анисиной. Эпатажная пара развелась в 2016 году, а сегодня снова связала себя узами брака в Грибоедовском загсе Москвы. Новобрачная рассказала Лайфу, что Джигурда узнал о своей женитьбе не первым.

Решение о повторной свадьбе приняла Анисина. Она сначала рассказала об этом своей матери, а уже потом объявила актёру. При этом фигуристка признаётся, что мать была против их воссоединения. На торжество пригласили много звёздных гостей, в том числе певицу Милену Дейнегу и шоумена Ливана Тодуа. Праздновать свадьбу будут в ресторане в Лазаревском переулке.

Интересно, что жених решил разделить свой день со скандальным адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Несмотря на войну своего друга и коллеги с экс-адвокатом, Джигурда считает его лучшим в своём деле. Пашаев во время торжества посоветовал новобрачному любить тёщу. На свадьбе также был Андрей Алёшкин, нанятый для защиты Ефремова Джигурдой.

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