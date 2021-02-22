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Курс биткоина рухнул ниже $50 тысяч

Резкое падение началось всего за день после очередного рекорда стоимости.

22 февраля 2021, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс криптовалюты биткоин на фоне резкого снижения рухнул с 58 000 до отметки ниже 50 000 долларов США.

Так, на бирже Binance, крупнейшей по объёму торгов цифровыми валютами, биткоин падал до 49,9 тысячи долларов. Согласно данным CoinMarketCap, он опускался вовсе до 49,5 тысячи долларов.

Ранее Илон Маск заявил, что считает завышенными цены на биткоин и другие криптовалюты.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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