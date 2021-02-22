На Украине обвинили Россию в попытке заполучить чертежи "секретного" танка

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о задержании "агента российской разведки", который якобы попытался украсть чертежи "секретного" танка. Речь идёт о Т-84БМ "Оплот" — модернизированной версии созданного в СССР Т-80УД.

В СБУ утверждают, что украинца завербовали представители Генштаба Вооружённых сил РФ. "Предатель" якобы попытался заполучить техническую документацию "секретного" танка от работника Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова. Последний же обратился к правоохранителям.

"Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника завода образцы технических материалов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предатель задержан по горячим следам во время получения им полного комплекта технической документации, которая имеет гриф "Ограниченный доступ", — заявили в СБУ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". О судьбе "представителя российской спецслужбы", который якобы получил от него документы, в СБУ умалчивают.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании в Херсонской области "российского шпиона" по прозвищу Джигурда.

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