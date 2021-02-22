В Фукусиме впервые за два года выловили поражённую радиацией рыбу
Степень её поражения в пять раз превышает соответствующие национальные стандарты.
Фото © Pixabay
На северо-востоке Японии в местной акватории Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима впервые за два года выловила поражённую радиацией рыбу. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что степень поражения радиацией морского окуня превышает норму в пять раз. В связи с этим происшествием было принято решение прекратить его вылов в водах у Фукусимы.
В марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выброс радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.
Напомним, что недавно в Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Выбор редакции
В Японии обеспокоились размещением российских средств радиоэлектронной борьбы на Курилах
Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме во время землетрясения вылилась вода
На испанской вечеринке с участием телезвёзд произошло групповое изнасилование
На Урале найден мёртвым 15-летний подросток, увлекавшийся аниме
10 фото персидского кота, во взгляде которого читается такая усталость, будто он знает всё о жизни
Комментариев: 0