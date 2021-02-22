В Фукусиме впервые за два года выловили поражённую радиацией рыбу

На северо-востоке Японии в местной акватории Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима впервые за два года выловила поражённую радиацией рыбу. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что степень поражения радиацией морского окуня превышает норму в пять раз. В связи с этим происшествием было принято решение прекратить его вылов в водах у Фукусимы.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выброс радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

Напомним, что недавно в Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Авторы