В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу

Отношения Киева с Донбассом на сегодняшний день можно охарактеризовать фразой "Плохой мир лучше, чем хорошая война". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать так: "Плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему движемся", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Прямой", говоря о том, по какому из пяти сценариев урегулирования конфликта в Донбассе сейчас действуют власти Украины.

Он также подчеркнул, что Киеву необходимо максимально продуктивно использовать переговоры по минским соглашениям для разрешения донбасского кризиса.

Ранее военный аналитик озвучил два возможных пути, по которым будет развиваться ситуация с Донбассом, однако оба они оказались плохими для Украины.

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