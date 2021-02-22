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В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу

Там заверили, что намерены эффективно использовать переговоры по минским соглашениям.

22 февраля 2021, 15:41

Фото © Александр Кравченко / ТАСС

Отношения Киева с Донбассом на сегодняшний день можно охарактеризовать фразой "Плохой мир лучше, чем хорошая война". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать так: "Плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему движемся", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Прямой", говоря о том, по какому из пяти сценариев урегулирования конфликта в Донбассе сейчас действуют власти Украины.

Он также подчеркнул, что Киеву необходимо максимально продуктивно использовать переговоры по минским соглашениям для разрешения донбасского кризиса.

Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

Ранее военный аналитик озвучил два возможных пути, по которым будет развиваться ситуация с Донбассом, однако оба они оказались плохими для Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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