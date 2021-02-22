На испанской вечеринке с участием телезвёзд произошло групповое изнасилование
На тусовке отдыхали ребята из модного реалити-шоу.
Фото © Michael Bunel / NurPhoto / Corbis via Getty Images
Полиция Мадрида расследует дело о групповом изнасиловании на нелегальной вечеринке. На ней присутствовали звёзды испанского реалити-шоу "Остров искушений" (La isla de las tentaciones). Об этом сообщило издание 20minutos.
В мадридском муниципалитете Кольменарехо около 50 человек устроили вечеринку в арендованном доме. Арендодатель вызвал полицию, которая поначалу установила лишь, что гости были без масок и нарушили предписания властей.
Но затем полиция получила заявление от девушки, поведавшей оперативникам о групповом изнасиловании. Ей предложили выпить, после чего она оказалась в почти бессознательном состоянии. По словам потерпевшей, затем её насильно принудили заниматься сексом с несколькими гостями вечеринки.
Пока не известно, участвовал ли кто-то из звёзд "Острова искушений" в групповом изнасиловании. Но точно установлено, что на вечеринке были представители телевизионного мира Испании.
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