На испанской вечеринке с участием телезвёзд произошло групповое изнасилование

Полиция Мадрида расследует дело о групповом изнасиловании на нелегальной вечеринке. На ней присутствовали звёзды испанского реалити-шоу "Остров искушений" (La isla de las tentaciones). Об этом сообщило издание 20minutos.

В мадридском муниципалитете Кольменарехо около 50 человек устроили вечеринку в арендованном доме. Арендодатель вызвал полицию, которая поначалу установила лишь, что гости были без масок и нарушили предписания властей.

Но затем полиция получила заявление от девушки, поведавшей оперативникам о групповом изнасиловании. Ей предложили выпить, после чего она оказалась в почти бессознательном состоянии. По словам потерпевшей, затем её насильно принудили заниматься сексом с несколькими гостями вечеринки.

Пока не известно, участвовал ли кто-то из звёзд "Острова искушений" в групповом изнасиловании. Но точно установлено, что на вечеринке были представители телевизионного мира Испании.

Недавно в Испании задержали членов ОПГ, которая заставляла заниматься проституцией девушек из России и Польши.

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