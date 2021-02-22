Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На испанской вечеринке с участием телезвёзд произошло групповое изнасилование

На тусовке отдыхали ребята из модного реалити-шоу.

22 февраля 2021, 15:44
<p>Фото © Michael Bunel / NurPhoto / Corbis via Getty Images</p>

Фото © Michael Bunel / NurPhoto / Corbis via Getty Images

Полиция Мадрида расследует дело о групповом изнасиловании на нелегальной вечеринке. На ней присутствовали звёзды испанского реалити-шоу "Остров искушений" (La isla de las tentaciones). Об этом сообщило издание 20minutos.

В мадридском муниципалитете Кольменарехо около 50 человек устроили вечеринку в арендованном доме. Арендодатель вызвал полицию, которая поначалу установила лишь, что гости были без масок и нарушили предписания властей.

Но затем полиция получила заявление от девушки, поведавшей оперативникам о групповом изнасиловании. Ей предложили выпить, после чего она оказалась в почти бессознательном состоянии. По словам потерпевшей, затем её насильно принудили заниматься сексом с несколькими гостями вечеринки.

Пока не известно, участвовал ли кто-то из звёзд "Острова искушений" в групповом изнасиловании. Но точно установлено, что на вечеринке были представители телевизионного мира Испании.

В Испании четвёртые сутки продолжаются протесты и беспорядки после ареста рэпера — видео

В Испании четвёртые сутки продолжаются протесты и беспорядки после ареста рэпера — видео

Недавно в Испании задержали членов ОПГ, которая заставляла заниматься проституцией девушек из России и Польши.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Полиция Испании задержала сутенёров, державших россиянок в сексуальном рабстве — видео

20 февраля, 11:56

Участник популярного реалити-шоу сознался в жестоком убийстве

24 января, 14:38

В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу

сегодня в 15:41

Миронов ответил на вопрос, будет ли готов поддержать Путина на выборах в 2024 году

сегодня в 16:07

10 фото персидского кота, во взгляде которого читается такая усталость, будто он знает всё о жизни

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1