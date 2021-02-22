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Миронов ответил на вопрос, будет ли готов поддержать Путина на выборах в 2024 году

Лидер эсеров считает, что сейчас рано делать такие прогнозы.

22 февраля 2021, 16:07

Миронов ответил, поддержит ли он Путина на выборах в 2024-м. Видео © LIFE

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов ответил на вопрос Лайфа, поддержит ли он Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, если действующий глава государства решит избираться на новый срок.

"Давайте доживём. Сначала у нас первейшая задача — это единый день голосования в этом году", — сказал Миронов на пресс-конференции по итогам объединительного съезда в Москве.

Миронова единогласно избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"

Миронова единогласно избрали председателем партии "Справедливая Россия — За правду"

Напомним, партия "Справедливая Россия" сегодня официально поменяла название после слияния с партиями "За правду" и "Патриоты России". Теперь она носит название "Справедливая Россия — За правду".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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