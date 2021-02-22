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Прилепин ответил на вопрос, не помешает ли его политическая карьера творчеству

Писатель отшутился, сославшись на семейные обстоятельства.

22 февраля 2021, 16:10

Прилепин рассказал о своих финансах. Видео © LIFE.

Писатель Захар Прилепин не считает, что его политическая карьера может помешать его творчеству. Об этом он сказал на сегодняшнем съезде по объединению трёх партий, отвечая на вопрос Лайфа.

"Нет, конечно", — сказал Прилепин, отвечая на соответствующий вопрос.

Реагируя на реплику коллеги, он подтвердил, что при необходимости будет писать книги по ночам. Комментируя же поговорку о том, что художник не должен быть сытым, отметил, что быть таковым ему не позволяют четверо детей.

"А ещё у меня пять собак, конь и огромные социальные обязательства перед Родиной", — сказал Прилепин.

Он заверил, что все деньги отдаёт жене.

Прилепин раскрыл, как обсуждает темы митингов со своими детьми

Прилепин раскрыл, как обсуждает темы митингов со своими детьми

Напомним, сегодня Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями новой политической партии. До сих пор они возглавляли партии "За правду" и "Патриоты России", а теперь эти политические организации объединились со "Справедливой Россией".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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