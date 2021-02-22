Прилепин ответил на вопрос, не помешает ли его политическая карьера творчеству
Писатель отшутился, сославшись на семейные обстоятельства.
Прилепин рассказал о своих финансах. Видео © LIFE.
Писатель Захар Прилепин не считает, что его политическая карьера может помешать его творчеству. Об этом он сказал на сегодняшнем съезде по объединению трёх партий, отвечая на вопрос Лайфа.
"Нет, конечно", — сказал Прилепин, отвечая на соответствующий вопрос.
Реагируя на реплику коллеги, он подтвердил, что при необходимости будет писать книги по ночам. Комментируя же поговорку о том, что художник не должен быть сытым, отметил, что быть таковым ему не позволяют четверо детей.
"А ещё у меня пять собак, конь и огромные социальные обязательства перед Родиной", — сказал Прилепин.
Он заверил, что все деньги отдаёт жене.
Напомним, сегодня Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями новой политической партии. До сих пор они возглавляли партии "За правду" и "Патриоты России", а теперь эти политические организации объединились со "Справедливой Россией".
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