В РПЦ рассказали, будут ли храмы принимать пожертвования в биткоинах
Для этого есть другие — более лёгкие — способы, считают там.
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В Русской православной церкви не собираются создавать собственную криптовалюту. Об этом в ходе прямой линии рассказал митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его словам, не появится в РПЦ и возможность вносить пожертвования в биткоинах.
"Я думаю, что пожертвования биткоинами мы вряд ли будем принимать. И свою валюту вряд ли будем делать. А по телефону, я думаю, вполне можно сделать пожертвование на храм", — сказал митрополит.
Тем временем весь мир следит за тем, как биткоин один за другим бьёт собственные рекорды. Накануне криптовалюта пробила историческую отметку в 58 тысяч долларов, однако уже сегодня рухнула до 50 тысяч.
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