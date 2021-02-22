Не успели вернуть домой: в Египте скончалась застрявшая из-за локдауна россиянка

В египетском курортном городе Хургада скончалась 41-летняя жительница Екатеринбурга. Женщина прилетела в страну на новогодние праздники вместе с женихом из Великобритании, вернуться в Россию планировалось 15 января. Но в стране ввели локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, пришлось ожидать вылета. В это время у Юлии случился инсульт.

Женщина попала в больницу, врачи диагностировали у неё опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Родственники стали искать возможность эвакуировать её в Россию. Одним из способов, по словам брата Юлии, могла стать транспортировка самолётом МЧС России за четыре с половиной миллиона рублей. Однако, пока родственники туристки собирали на это средства, она скончалась.

"Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти её. К сожалению, я побегал тут [по инстанциям] и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увёз её на частном самолёте за деньги. Я понял, что российские власти ничем не помогут. Не знаю, для чего здесь все эти дипмиссии", — сказал в интервью порталу "E1" Павел Коршунов.

По словам мужчины, его пригласили в генконсульство России в Хургаде, там он теперь будет стараться получить помощь на транспортировку тела сестры в Россию.

Как сообщал Лайф, ранее в Египте попал в аварию автобус с российскими туристами.

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