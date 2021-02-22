Обнародовано видео с обеда Путина и Лукашенко после катания на снегоходах

Видео © Telegram / "Пул Первого"

После переговоров и совместного катания на лыжах и снегоходах президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин вместе пообедали.

"Так президенты обедали вдвоём. Медведев всё-таки не приехал", — говорится в сообщении телеграм-канала "Пул Первого", который ведёт пресс-служба Лукашенко.

Фото © Telegram / "Пул Первого"

На встречу с российским коллегой тот принёс корзину гостинцев — белорусских продуктов. Отмечается, что Владимир Путин подарок оценил.

Напомним, встреча президентов России и Белоруссии проходит сегодня в Красной Поляне в Сочи. В её рамках прошли переговоры, в ходе которых лидеры стран обсудили вакцину от коронавируса и другие вопросы.

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