В ЕС подтвердили планы расширить санкции против России
В Брюсселе выразили надежду, что процесс займёт максимум неделю.
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение ввести санкции в отношении лиц, связанных с арестом Алексея Навального. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение", – сказал глава дипломатии ЕС.
Боррель выразил надежду на то, что это произойдёт скоро и процесс введения санкций "займёт максимум неделю". По его словам, главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
Как сообщал Лайф, представители нескольких европейских стран ранее призвали ЕС сохранить диалог с Россией. В МИД Австрии заявили, что, вводя санкции против РФ, Евросоюз "рубит сук, на котором сидит".
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