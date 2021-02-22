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В ЕС подтвердили планы расширить санкции против России

В Брюсселе выразили надежду, что процесс займёт максимум неделю.

22 февраля 2021, 16:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение ввести санкции в отношении лиц, связанных с арестом Алексея Навального. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение", – сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель выразил надежду на то, что это произойдёт скоро и процесс введения санкций "займёт максимум неделю". По его словам, главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

СМИ: Евросоюз согласовал санкции против глав нескольких российских ведомств

СМИ: Евросоюз согласовал санкции против глав нескольких российских ведомств

Как сообщал Лайф, представители нескольких европейских стран ранее призвали ЕС сохранить диалог с Россией. В МИД Австрии заявили, что, вводя санкции против РФ, Евросоюз "рубит сук, на котором сидит".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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