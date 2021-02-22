В ЕС подтвердили планы расширить санкции против России

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение ввести санкции в отношении лиц, связанных с арестом Алексея Навального. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение", – сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель выразил надежду на то, что это произойдёт скоро и процесс введения санкций "займёт максимум неделю". По его словам, главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

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