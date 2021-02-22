В Армении протестующие забросали яйцами здание следственной службы — видео
Они выступают против правительства Никола Пашиняна.
В Ереване оппозиция провела очередные шествия, выступая против премьер-министра Никола Пашиняна. Вышедшие на улицы требовали отставки правительства, называли Пашиняна предателем, сообщает "Sputnik Армения".
Оппозиционеры закидали яйцами здание Специальной следственной службы и направились к центру столицы Армении. Они скандировали "Позор!".
Оппозиция в лице нескольких политических сил добивается отставки всего правительства действующего премьера страны Никола Пашиняна. В её планах — продолжать массовые акции протеста.
О возвращении в большую политику ранее заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян.
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