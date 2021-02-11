Что готовят проигравшие ставленники Пашиняна?

"Могу ли я людей, призывающих вовлечь российских миротворцев, считать пятой колонной? Могу. И считаю. Помните, в шесть часов после войны вы должны ответить за это".

Вы наверняка подумали, что это фрагмент речи азербайджанского оппозиционного политика, который узнал о введении МС РФ в зону конфликта и возмутился. Или вот ещё:

"Кто будет ссылаться или давать ссылку на российские медиа — тот для меня предатель. Конец, моё терпение имеет предел".

Замечательно, не правда ли? Наверняка какой-нибудь западный журналист или — на худой конец — украинский политик. Стиль их, уровень мозговой активности тоже. Кстати, есть ещё забавное, сейчас я вам покажу:

"А вы знали, что идея пантюркизма была создана в Генеральном штабе царской России при поддержке специалистов петербургского факультета востоковедения. Целью была борьба против неоосманизма с помощью вовлечения турецкого фактора и вовлечения антиосманских сил. Именно по этой причине армянские и греческие политические силы в частности присоединились к революции младотурок. В результате Османская империя ушла, а пантюркизм остался. Потом истребили армян и греков. Вот так и живём в нашем любимом регионе".

"Я не лгу ничего. Мы были дураками. Кстати, с 1904 года Энвер был российским агентом".

Нет, дорогие друзья. Это не западный журналист и даже не украинский политик. Это всего лишь навсего господин Левон Сардарян, главный редактор новостей Общественного (государственного) телевидения Армении, а по совместительству верный друг и соратник нынешнего премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Записи, что я привёл, взяты с его личной страницы в "Фейсбуке". В даты 3 октября, 6 октября 2020 года — и вишенка на торт, то есть обвинение в адрес России, что это, мол, она воспитала Энвера Пашу, идейного вдохновителя и активного участника геноцида армян в 1915 году, сделана буквально вчера, 10 февраля 2021 года.

Кто этот человек и чего он добивается, публикуя такую чудовищную ложь? А этот человек, вернее — группа людей (хотя, как по мне, термин "биомасса" характеризует данных граждан лучше всего), выполняет крайне ответственную и важную задачу. Цель этих людей — оставить у власти Пашиняна, полностью исключив Россию из процесса в Закавказье. Неважно, что в данном случае Армения может полностью исчезнуть через несколько лет. Неважно, что ещё не высохла кровь тысяч армянских солдат, героически защищавших родину. Неважно, что люди Арцаха или Сюника, да, по сути, и Еревана, чувствуют себя защищёнными лишь тогда, когда видят российский флаг и российских солдат. Нет. Пашинян и его команда отчётливо понимают, для чего они занимают свои рабочие места. И что та задача, которую сформировали перед ними заказчики, а именно — полный вывод Армении из-под российского влияния и переход оставшегося клочка Армении под контроль НАТО в лице Турции и Великобритании для последующего создания плацдарма против Ирана, не выполнена.

Плюс это так некстати появившееся (некстати для Пашиняна) заявление Роберта Кочаряна о возвращении в политику перевернуло все карты и подожгло под ногами землю. И потому единственное, что могут сделать сейчас игроки команды Пашиняна, — это пойти на резкую конфронтацию с Россией. Конфронтацию окончательную, которая должна выглядеть не как ссора политических лидеров. Пашинян должен по возможности перевести её в ненависть двух народов. Пашинян и его миньоны должны выставить Россию предателем, которая сотни лет делает лишь одно — унижает и предаёт армян. В наш век клипового мышления никакие доказательства не нужны. Посмотрите на нашего сегодняшнего героя Левона. Взял и написал, что Энвера создали русские, чтобы уничтожить армян. И всё, зачем ещё какие-то слова? Понятно, что основная масса учившихся в средней школе людей знает: русские Энвера Пашу жестоко побили. И именно жесточайшее поражение под Сарыкамышем в 1915 году, когда Русская императорская армия и армянские добровольцы уничтожили армию Энвера Паши, послужило жупелом для геноцида армян в Османской империи.

Энвер не смог им простить того, что огромная армия турок буквально исчезла, завалив десятками тысяч трупов горы Карской области Российской империи. И, не имея возможности отомстить русским или тем армянским дивизиям, что верой и правдой служили в Русской императорской армии, Энвер Паша выместил всю свою злобу на беззащитных армянских женщинах и детях, живших на территории Османской империи. Так вот, я скажу следующее. Такие люди, как Левон Сардарян, ничуть не лучше Энвера. Тот убивал тела, эти убивают память и душу. Своей ложью, своим маниакальным желанием сохранить власть, даже если для этого придётся продать родную мать, данные люди вызывают глубочайшее омерзение.

Традиции искажения истории и убийства народной памяти — это не ноу-хау "пашиняновской" Армении. Несколько лет назад в другом бывшем вилайете Оттоманской Порты Болгарии появились внешне приличные молодые люди. И, бродя по городам и весям, а вернее — порхая по страницам газет, они начали рассказывать, что самое большое несчастье, случившееся с Болгарией, — это не резня башибузуками беременных женщин и детей. И не длившаяся несколько столетий оккупация турками. Нет. Самое большое несчастье — это Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Русские, оказывается, не спасли болгар, а император Александр II — вовсе не царь-освободитель. И генерал Скобелев — это не герой, выгнавший турок с Балкан, а жестокий тиран, после которого Болгарии пришлось пойти не по просвещённому европейскому пути, а плестись в хвосте дикой азиатской политики России. Турция в их рассказах представлялась образцом просвещённого государства, где болгары жили сыто и счастливо. А торжество закона и неподкупность чиновников султана позволяли болгарам спокойно жить и развиваться, вызывая зависть не включённых в турецкую ойкумену соседей. И все нынешние проблемы болгар, как крайняя бедность, уничтоженная промышленность, пьянство и жесточайший демографический кризис, есть результат уничтожения Россией османской власти в Болгарии.

Вот так кропотливо, прикрываясь благими целями, раз за разом "люди с хорошими лицами" ведут свою непростую работу. И лишь на первый взгляд их слова и идеи выглядят безумием. Для достижения результата нужна благодатная почва. И как раз она в Армении сейчас есть. Проигранная с тяжелейшими потерями и, самое главное, проигранная не на поле боя война. Три месяца после её окончания — это три месяца позора армянского народа. Когда земли отдаются по результатам "устной договорённости", а пленные солдаты превратились в заложников и только Москва продолжает бороться за их возвращение.

Армия практически не выполняет возложенные на неё задачи. Страна и народ расколоты на части. И раскол грамотно поддерживается, потому что смута и постоянный страх — это единственное, что помогает удержаться кучке предателей на вершине власти. Но главная и основная задача — это посеять ненависть к России и переложить на неё и патриотов Армении ответственность за предательски проигранную войну и ещё более предательский мир. Времени на решение данной задачи всё меньше, а без её решения настоящие заказчики могут и не признать выполнение контракта со всеми вытекающими для Пашиняна и его миньонов последствиями. Напомню, главная и основная задача — это вывод российской 102-й базы из Гюмри и запуск грузинского сценария в Армении. Пашинян настойчиво к этому идёт. Балласт в виде Карабаха и карабахцев практически сброшен. Сюник для Пашиняна закрыт, и он с удовольствием отдал бы его для "строительства транспортного коридора" под контроль ВС Азербайджана, но этому очень мешают российские миротворцы и пограничники.

У России другой взгляд на будущее Армении, и превращения Еревана в Батуми Москва точно допустить не может. И дело не в том, что это как-то больно ударит по позициям РФ в регионе. Дело в исторической наследственности и понимании, что армяне в таком случае просто исчезнут, по крайней мере, в Армении. Будет несколько анклавов, окружённых турками, которые будут охраняться ЮНЕСКО как памятник нематериального наследия.

Так что же по итогу, неужели сами армяне не понимают, куда ведёт их Пашинян? Понимают, ещё как понимают. Уровень поддержки Пашиняна не более 15 процентов населения. И отмена досрочных выборов как раз демонстрирует то, что и в штабе Пашиняна трезво оценивают итоги голосования. Поэтому основной вопрос сейчас — по максимуму отработать те задачи, что поставлены перед Пашиняном заказчиками. Оставить после себя выжженную землю, дабы новое руководство страны столкнулось с практически нерешаемыми в короткий временной интервал проблемами. Разгребание авгиевых конюшен после Пашиняна должно занять несколько лет, за которые заказчики вырастят нового Пашиняна. И новый парень в кепке и с рюкзаком через три года скажет: "Армяне, бедно живёте? Территории под врагом? Это всё потому, что бывшие разворовали страну, а Россия не даёт нам войти в клуб цивилизованных стран, оккупируя нашу Родину. Пойдёмте за мной, я знаю рецепт спасения!"

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