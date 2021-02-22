Названа причина смерти актрисы, сыгравшей радистку Кэт

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт. Об этом сообщает МК со ссылкой на слова близких актрисы.

Накануне смерти полюбившаяся миллионам за роль радистки Кэт в сериале "Семнадцать мгновений весны" Градова чувствовала себя хорошо, даже несмотря на то что болела рядом хронических заболеваний, включая сахарный диабет. По словам её родных, ничто не предвещало трагедии.

Утром 22 февраля актрисе внезапно стало плохо, и она вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали у неё инсульт. После этого Градову госпитализировали. Она скончалась во время операции: сердце не выдержало.

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