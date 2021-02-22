Самого дорогого русского хоккеиста НХЛ Панарина обвинили в избиении 18-летней девушки

Бывший тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров обвинил российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки. По его словам, инцидент произошёл в 2011 году в Риге.

"Погулял в баре отеля "Рэдиссон". Причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительницу заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами", – рассказал Назаров в интервью "КП".

Экс-тренер утверждает, что тогда "авторитетные жители Риги" с помощью денег спасли хоккеиста от уголовного дела. На фоне обвинений в избиении девушки десятилетней давности самый дорогой русский хоккеист НХЛ взял вынужденный отпуск. Панарин не сыграет в ближайших матчах "Рейнджерс".

Ранее стало известно, что российский хоккеист НХЛ Артемий Панарин женился на дочке главного тренера "Спартака" Олега Знарка Алисе.

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