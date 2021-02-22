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Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам жертв коронавируса в США

Флаги по всей стране будут приспущены.

22 февраля 2021, 18:06
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден объявил траур по американцам, погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С начала пандемии болезнь унесла жизни более полумиллиона жителей Соединённых Штатов. В настоящее время число зарегистрированных случаев составляет 28,7 миллиона.

Байден почтит минутой молчания память около 500 тысяч умерших от коронавируса американцев

Байден почтит минутой молчания память около 500 тысяч умерших от коронавируса американцев

В течение пяти дней государственные флаги по всей стране будут приспущены в знак траура, а Байден обратится к нации с речью, в которой почтит память жертв коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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