Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам жертв коронавируса в США

Президент США Джо Байден объявил траур по американцам, погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С начала пандемии болезнь унесла жизни более полумиллиона жителей Соединённых Штатов. В настоящее время число зарегистрированных случаев составляет 28,7 миллиона.

В течение пяти дней государственные флаги по всей стране будут приспущены в знак траура, а Байден обратится к нации с речью, в которой почтит память жертв коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах.

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