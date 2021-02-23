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Украина подала в ЕСПЧ девятый по счёту иск против России

В этот раз Киев обвинил Москву в "политических убийствах оппонентов".

23 февраля 2021, 12:24

Фото © European Court of Human Rights

Украинские власти подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ещё один иск против России. В пресс-службе страсбургского суда уточнили, что это девятая по счёту жалоба Киева в отношении Москвы.

"19 февраля 2021 года Правительство Украины подало новую межгосударственную жалобу на Российскую Федерацию в соответствии со статьёй 33 ("Межгосударственные дела") Европейской конвенции о защите прав человека", — говорится в пресс-релизе.

В новом иске Киев обвинил Москву в "политических убийствах оппонентов". Конкретных данных в документе не содержится. При этом украинская сторона настаивает, что "операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства" совершаются в РФ и на территории других стран, включая члены Совета Европы. Киев также утверждает, что Россия не проводит расследования таких преступлений и намеренно скрывает факты, "чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц".

В ЕСПЧ добавили, что сейчас рассмотрения суда ожидают четыре жалобы Украины, поданные на Россию.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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