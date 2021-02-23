Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре

Оппозиция также продолжает требовать новых парламентских выборов

23 февраля 2021, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Александр Казаков</p>

Фото © ТАСС / Александр Казаков

Нынешняя власть Грузии стремится установить в стране диктатуру. Такое заявление сделала лидер оппозиционной партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Население Грузии не смирится с тем, что предлагают ему власти — установление диктатуры. Это будет катастрофой, так как речь идёт о будущем нашей страны", — сказала она журналистам.

Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Парламент Грузии утвердил нового премьер-министра

Лидеры партий оппозиции намерены начать консультации с аккредитованными в Тбилиси послами иностранных государств и международными организациями. Бурджанадзе добавила, что оппозиция продолжает требовать от властей назначения новых парламентских выборов, а также немедленного освобождения Ники Мелии.

Напомним, что Мелию задержали с применением силы. Он проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1