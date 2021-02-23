Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре

Нынешняя власть Грузии стремится установить в стране диктатуру. Такое заявление сделала лидер оппозиционной партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Население Грузии не смирится с тем, что предлагают ему власти — установление диктатуры. Это будет катастрофой, так как речь идёт о будущем нашей страны", — сказала она журналистам.

Лидеры партий оппозиции намерены начать консультации с аккредитованными в Тбилиси послами иностранных государств и международными организациями. Бурджанадзе добавила, что оппозиция продолжает требовать от властей назначения новых парламентских выборов, а также немедленного освобождения Ники Мелии.

Напомним, что Мелию задержали с применением силы. Он проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

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