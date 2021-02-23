Российские звёзды рассказали, какие подарки предпочитают на 23 Февраля
И это в основном что-то нематериальное.
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Российские знаменитости рассказали, что они хотели бы получить в подарок на День защитника Отечества. Ответами они поделились с агентством Ura.ru.
Например, руководитель екатеринбургского "Коляда-театра" Николай Коляда рассказал, что для него лучшим подарком на этот праздник всегда были домашние соленья и варенья, особенно сейчас, когда из-за пандемии он не может съездить в Казахстан к своей сестре и восстановить запас стратегически важного для него ресурса.
А вот музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что к материальным подаркам относится нейтрально. Он считает, что главное в этом празднике — это единство и общий позитивный настрой.
"Самый большой подарок — мирное небо над головой, спокойствие. Ничего лучше быть не может. Я нейтрально отношусь к материальным подаркам на 23 Февраля — это же не день рождения. Самое главное в День защитника Отечества, как и в любой другой день, — это внимание и уважение друг к другу", — сказал Пригожин.
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Так же считает и советский, российский певец, музыкальный педагог и продюсер Лев Лещенко. Хотя ему и нравится получать цветы, но в это сложное время самым главным подарком для человека будет здоровье.
Ранее Лайф писал о необычном и захватывающем варианте подарка на 23 Февраля.
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