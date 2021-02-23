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На Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса

Сейчас груз проходит таможенное оформление и готовится к транспортировке в регионы.

23 февраля 2021, 11:29

Видео © Telegram / "Сегодня"

На Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Самолёт с "вакциной для бедных стран", как её называют в американских СМИ, приземлился в киевском международном аэропорту Борисполь. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас груз проходит таможенное оформление, после чего вакцина будет отправлена в регионы.

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

"Сейчас срочно растаможиваем груз, и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", — цитирует его слова "Украина 24".

Ранее на Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский объяснил это тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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