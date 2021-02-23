На Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса
Сейчас груз проходит таможенное оформление и готовится к транспортировке в регионы.
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На Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
Самолёт с "вакциной для бедных стран", как её называют в американских СМИ, приземлился в киевском международном аэропорту Борисполь. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас груз проходит таможенное оформление, после чего вакцина будет отправлена в регионы.
"Сейчас срочно растаможиваем груз, и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", — цитирует его слова "Украина 24".
Ранее на Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский объяснил это тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности.
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