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Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

В страну будет поставляться её версия индийского производства — Covishield.

23 февраля 2021, 09:17
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

На Украине зарегистрирована британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.

Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

Препарат был разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. В страну будет поставляться версия индийского производства. Она создаётся на мощностях Serum Institute и имеет локальное название Covishield.

Ранее депутатам партии Зеленского рассказали, что можно, а что нельзя говорить о вакцине AstraZeneca.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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