Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине
В страну будет поставляться её версия индийского производства — Covishield.
Фото © Zuma / ТАСС
На Украине зарегистрирована британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.
Препарат был разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. В страну будет поставляться версия индийского производства. Она создаётся на мощностях Serum Institute и имеет локальное название Covishield.
Ранее депутатам партии Зеленского рассказали, что можно, а что нельзя говорить о вакцине AstraZeneca.
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