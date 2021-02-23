Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

На Украине зарегистрирована британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.

Препарат был разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. В страну будет поставляться версия индийского производства. Она создаётся на мощностях Serum Institute и имеет локальное название Covishield.