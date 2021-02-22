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"Ставят Украину выше Бразилии": депутатам из партии Зеленского объяснили, что говорить об индийской вакцине от ковида

В администрации украинского лидера испугались, что критика препарата вызовет негативную реакцию со стороны иностранных дипломатов.

22 февраля 2021, 22:48
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Офис президента Украины Владимира Зеленского разослал инструкцию для депутатов фракции "Слуга народа". В ней парламентариев призвали отказаться от критики индийской вакцины CoviShield от коронавируса. Об этом пишет "Страна.ua".

"Если наши политики так любят отдыхать на Мальдивах и Сейшелах, то очень странно, что они считают эти страны чем-то хуже Украины и что они получили якобы плохую вакцину "для бедных". Также странно, что Бразилия нормально воспринимает вакцину производства Индии, но часть наших людей будто ставят Украину выше Бразилии и делают вид, что нам нужен какой-то другой препарат", — приводит издание выдержки из документа.

В инструкции отмечается, что это деструктивная позиция, которая не делает чести Украине и может негативно восприниматься дипломатами других стран.

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В офисе Зеленского добавили, что вакцина CoviShield показала высокую эффективность и не вызвала нареканий в странах, где уже используется. Поэтому оснований считать её неподходящей для граждан Незалежной нет.

Напомним, Индия отправила на Украину первую партию препарата 21 февраля, около 500 тысяч доз прибудет в страну во вторник.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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