Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Светящиеся глаза и дым из носа: удивительно реалистичный костюм Болвара из World of Warcraft выиграл конкурс косплея — видео

На его создание ушло 638 часов.

22 февраля 2021, 21:59

Удивительно реалистичный костюм Болвара из Warcraft выиграл конкурс косплея. Видео © Twitter / Blizzard_Ent

Костюм Болвара Фордрагона из World of Warcraft одержал победу на конкурсе косплея BlizzConline. Об этом разработчик игры Blizzard Entertainment сообщил в "Твиттере".

Автором удивительно реалистичного творения, у которого светятся глаза и идёт дым из носа и нагрудника, является бельгиец под ником Hartigan Cosplay. На создание образа у него ушло 638 часов — это примерно 2,5 месяца при восьми часах работы в день. Для производства костюма мастер использовал EVA-пену, поролон, листовой термопластик Worbla, прозрачный клей Flexbond, латекс и более 1000 светодиодов. Чтобы облачиться в Болвара Фордрагона, косплеер тратит 12 минут.

На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех

На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех

Верховный лорд Болвар Фордрагон — один из самых знаменитых бойцов Альянса. После битвы у Ангратара, Врат Гнева, он считался погибшим. Впоследствии выяснилось, что герой выжил, хотя тело Болвара обгорело в пламени драконов. Образ героя визуально непрост, и требуется много терпения, чтобы досконально воплотить его в жизнь. Однако косплееру это удалось на 100% и жюри справедливо оценило его заслуги.

Ранее Лайф рассказывал о том, что бабушка из Питера увлеклась косплеем после 50 лет и сейчас ей нет равных.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зайчики снова в топе. Названы самые популярные детские новогодние костюмы

14 декабря, 03:01

Папа похвалился новорождённой дочерью, и по её волосам все поняли, откуда берутся персонажи аниме

сегодня в 15:00

Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона

сегодня в 22:00

Трюки полиглотов: 10 способов выучить язык при помощи подсознания

сегодня в 21:40

Личный блог и нефтяной бизнес: в каких профессиях мужские знаки зодиака обретут финансовое благополучие

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1