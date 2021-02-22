Светящиеся глаза и дым из носа: удивительно реалистичный костюм Болвара из World of Warcraft выиграл конкурс косплея — видео
На его создание ушло 638 часов.
Удивительно реалистичный костюм Болвара из Warcraft выиграл конкурс косплея. Видео © Twitter / Blizzard_Ent
Костюм Болвара Фордрагона из World of Warcraft одержал победу на конкурсе косплея BlizzConline. Об этом разработчик игры Blizzard Entertainment сообщил в "Твиттере".
Автором удивительно реалистичного творения, у которого светятся глаза и идёт дым из носа и нагрудника, является бельгиец под ником Hartigan Cosplay. На создание образа у него ушло 638 часов — это примерно 2,5 месяца при восьми часах работы в день. Для производства костюма мастер использовал EVA-пену, поролон, листовой термопластик Worbla, прозрачный клей Flexbond, латекс и более 1000 светодиодов. Чтобы облачиться в Болвара Фордрагона, косплеер тратит 12 минут.
Верховный лорд Болвар Фордрагон — один из самых знаменитых бойцов Альянса. После битвы у Ангратара, Врат Гнева, он считался погибшим. Впоследствии выяснилось, что герой выжил, хотя тело Болвара обгорело в пламени драконов. Образ героя визуально непрост, и требуется много терпения, чтобы досконально воплотить его в жизнь. Однако косплееру это удалось на 100% и жюри справедливо оценило его заслуги.
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