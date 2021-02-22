"Наденьте наушники": NASA показало, как звучит Марс

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НАСА впервые представило звуки с Марса, записанные ровером Perseverance, а также показало панораму Красной планеты.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из микрофонов", — говорится в сообщении.

Специалисты отфильтровали шумы марсохода, издаваемые его двигателями и системами, что позволило выделить уникальные звуки, которые слышатся на поверхности Красной планеты.

Это звук другого мира! SeSSion

Сюрреалистично! Zemertz

Поистине удивительно! Christian Shay

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