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Категорий: 18

"Наденьте наушники": NASA показало, как звучит Марс

На записи отфильтрованы собственные шумы аппарата.

22 февраля 2021, 21:10

Видео © NASA

НАСА впервые представило звуки с Марса, записанные ровером Perseverance, а также показало панораму Красной планеты.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из микрофонов", — говорится в сообщении.

NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта

NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта

Специалисты отфильтровали шумы марсохода, издаваемые его двигателями и системами, что позволило выделить уникальные звуки, которые слышатся на поверхности Красной планеты.

Это звук другого мира!

SeSSion

Сюрреалистично!

Zemertz

Поистине удивительно!

Christian Shay

Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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