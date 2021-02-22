"Наденьте наушники": NASA показало, как звучит Марс
На записи отфильтрованы собственные шумы аппарата.
Видео © NASA
НАСА впервые представило звуки с Марса, записанные ровером Perseverance, а также показало панораму Красной планеты.
"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из микрофонов", — говорится в сообщении.
Специалисты отфильтровали шумы марсохода, издаваемые его двигателями и системами, что позволило выделить уникальные звуки, которые слышатся на поверхности Красной планеты.
Это звук другого мира!
Сюрреалистично!
Поистине удивительно!
Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег.
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