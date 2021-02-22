NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта

NASA показало, как выглядела посадка ровера Perseverance на Марс с его борта.

Ролик длительностью чуть более трёх минут продемонстрировали общественности на пресс-конференции, проведённой космическим ведомством. Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта и до посадки.