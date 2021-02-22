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Категорий: 18

NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта

Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта.

22 февраля 2021, 19:45

Видео © NASA

NASA показало, как выглядела посадка ровера Perseverance на Марс с его борта.

Ролик длительностью чуть более трёх минут продемонстрировали общественности на пресс-конференции, проведённой космическим ведомством. Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта и до посадки.

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Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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