NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта
Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта.
Видео © NASA
NASA показало, как выглядела посадка ровера Perseverance на Марс с его борта.
Ролик длительностью чуть более трёх минут продемонстрировали общественности на пресс-конференции, проведённой космическим ведомством. Запись велась с нескольких камер с момента выброса парашюта и до посадки.
Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег.
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