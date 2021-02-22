"Защита жизней выше геополитики": премьер Венгрии объяснил одобрение российской вакцины от ковида

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает полностью обоснованным применение в стране вакцины российского производства "Спутник V", особенно учитывая то, что венгерский регулятор ее сертифицировал. Об этом он сообщил в беседе с немецким порталом Focus Online .

Орбан отметил, что нет смысла увязывать эту тематику с тем, что у Запада есть претензии к стране-производителю. Он также добавил, что советскими вакцинами в его стране пользовались ещё во время коммунизма, и отметил, что никто на это не жаловался.