Главный детский онколог Москвы рассказала о первых признаках рака у детей

На рак у детей может указывать совокупность признаков. В их числе — изменение цвета кожи, длительная повышенная температура без признаков дыхательных заболеваний, боль в конечностях. Об этом рассказала главный внештатный детский онколог московского Департамента здравоохранения Ольга Тиганова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Одним из признаков рака специалист назвала и длительный астенический синдром — состояние, проявляющееся в повышенной утомляемости, неусидчивости, нарушениях сна, раздражительности и других симптомах.

"Списывать длительную астению на большую загруженность — это тоже не всегда правильно, потому что здесь надо посмотреть на ребёнка: побледнел ли он, насколько цвет кожи соответствует норме. Когда к нам поступают дети с низким уровнем гемоглобина и интоксикацией, цвет кожи у них приобретает землисто-серый оттенок. И родителей иногда спрашиваешь: это случайная находка?" — рассказала Ольга Тиганова.

Также она упомянула утреннюю рвоту и неврологические отклонения как одни из возможных симптомов онкологического заболевания.

"Например, опустилось верхнее веко — одно выше, другое ниже. Опустился угол рта, ребёнок жалуется на слабость в руке или ноге. Обратили внимание, что идёт по улице и немного подволакивает ногу. Плохо держит ручку или ложку в руках. Утренняя рвота, приносящая облегчение, головная боль. Болевой синдром, анатомически и морфологически необъяснимый: болит — и всё. При этом ребёнок рассказывает, что он нигде не падал, не травмировался", — объяснила Тиганова.

Врач-онколог отметила, что нужно всегда обращать внимание на жалобы своих детей и быть внимательными по отношению к ним.

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