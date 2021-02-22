"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

Путин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник является символом мужества и преданности своей стране и отмечается народом с гордостью. Особую благодарность Путин выразил ветеранам, которые защищали Россию и показали потомкам пример героизма и верности своему долгу.

"Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов. Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков. Поэтому так крепки традиции патриотизма, неразрывной связи между государством, народом и его защитниками — армией и флотом", — сказал президент.

Путин добавил, что каждый россиянин несёт ответственность за Отечество и его развитие, но среди тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство принимает особый смысл. На первое место для военнослужащих выходит обеспечение суверенитета, стабильности и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина.

"Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто, поэтому ратная профессия всегда была уделом людей волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, что в наших вооружённых силах служат такие люди, они доказали это многократно на учениях и в боевых условиях", — отметил российский лидер.

По словам Путина, современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Российская армия и флот это умеют, подчеркнул глава государства.

Президент заострил внимание, что среди молодёжи увеличивается интерес к воинским специальностям, всё больше молодых людей считают срочную службу важной и продолжают служить по контракту. Немалую роль в этом играют офицеры, которые являются оплотом вооружённых сил, образцом профессионализма, благородства, выдержки и чести. От них зависит не только подготовка и дисциплина, но и дух товарищества.

"Благодарю вас, дорогие военнослужащие, гражданский персонал вооружённых сил, за достойное исполнение воинского долга. Поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья и всего самого доброго", — заключил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент Владимир Путин проведёт День защитника Отечества.

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