Главком ВСУ Хомчак заявил о подготовке армии к штурму городов
Что именно собрались штурмовать украинские военные, генерал не уточнил.
Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия страны готовится к наступательным операциям в городских условиях.
"Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности, так как к этому мы тоже должны быть готовы", — сказал Хомчак в эфире украинского Пятого канала.
Какие именно города собрались штурмовать украинские военные, генерал не уточнил.
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