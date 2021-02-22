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Главком ВСУ Хомчак заявил о подготовке армии к штурму городов

Что именно собрались штурмовать украинские военные, генерал не уточнил.

22 февраля 2021, 20:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1849192395250009/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия страны готовится к наступательным операциям в городских условиях.

"Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности, так как к этому мы тоже должны быть готовы", — сказал Хомчак в эфире украинского Пятого канала.

Какие именно города собрались штурмовать украинские военные, генерал не уточнил.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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