В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за экстремальных морозов

В Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 1:00 до 10:00 вторника, 23 февраля. Отмечается, что местами температура достигнет ниже 30 градусов.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что после морозов температура резко подскочит — до 30 градусов. К воскресенью ожидается уже около нуля.

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