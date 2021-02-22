В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за экстремальных морозов
Cуществует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 1:00 до 10:00 вторника, 23 февраля. Отмечается, что местами температура достигнет ниже 30 градусов.
Оранжевый уровень означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Напомним, ранее сообщалось, что после морозов температура резко подскочит — до 30 градусов. К воскресенью ожидается уже около нуля.
Выбор редакции
Задержанный по делу о госизмене россиянин ночь перед арестом провёл в московских барах
Температура в Москве подскочит на 30 градусов
Главком ВСУ Хомчак заявил о подготовке армии к штурму городов
Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи
NASA показало видео посадки ровера Perseverance на Марс с его борта
Комментариев: 0