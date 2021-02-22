Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи
Переговоры в формате "без галстуков" начались в понедельник около трёх часов дня.
Видео © Пресс-служба Президента РФ
В понедельник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов.
После мероприятия Путин проводил Лукашенко до машины, лидеры двух государств тепло обнялись и пожали друг другу руки.
Как стало известно ранее, на встрече обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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