Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи

В понедельник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов .

Как стало известно ранее, на встрече обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.