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Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи

Переговоры в формате "без галстуков" начались в понедельник около трёх часов дня.

22 февраля 2021, 20:15

Видео © Пресс-служба Президента РФ

В понедельник в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов.

После мероприятия Путин проводил Лукашенко до машины, лидеры двух государств тепло обнялись и пожали друг другу руки.

Обнародовано видео с обеда Путина и Лукашенко после катания на снегоходах

Обнародовано видео с обеда Путина и Лукашенко после катания на снегоходах

Как стало известно ранее, на встрече обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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