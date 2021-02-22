В США заявили, что продолжат искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2"

США продолжат наблюдать за деятельностью по завершению строительства и сертификации газопровода "Северный поток — 2" и изучат возможности введения новых санкций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение относительно применимости санкций", — подчеркнула Джен Псаки.

При этом она отметила, что ограничения — "это лишь один из инструментов по обеспечению энергетической безопасности", США продолжат работать в этом направлении со своими европейскими партнёрами. Детали пресс-секретарь не раскрыла.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге также заявил, что Вашингтон намерен следить за всеми участниками строительства газопровода на предмет деятельности, которая потенциально может повлечь за собой санкции.

По его словам, данные шаги Вашингтона не станут сюрпризом для европейских партнёров. Прайс добавил, что Госдеп предоставил конгрессу список 15 организаций, которые "добросовестно" прекратили свою деятельность и более не подлежат ограничениям.

Ранее США внесли в ещё один санкционный список трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока — 2".

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