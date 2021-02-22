"Повеяло ретроатмосферой": японская писательница поделилась, что больше всего её впечатлило в России

Видео © "Асахи симбун"

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара посетила Владивосток и поделилась своими впечатлениями от прогулки по российскому городу. Её статья опубликована в газете "Асахи симбун".

Айхара побывала во Владивостоке, когда возвращалась на родину из Иркутска. В столицу Приморья женщина прибыла рано утром, а рейс в Токио был запланирован на 14:20. Японка очень удивилась внешнему виду россиянок, носивших яркую одежду и даже мини-юбки, несмотря на прохладную погоду. Писательница призналась, что сама была "похожа на снеговика" и очень замёрзла в минус пять градусов.

"Снежно-ледяной пейзаж из окна поезда выглядит как чёрно-белая фотография, а прибрежный пейзаж с видом на Амурский залив летом должен быть великолепным и красивым", — отметила Айхара.

После прогулки она решила согреться в одном из кафе Владивостока и порадовалась вкусной и недорогой выпечке, а также приветливому отношению девушки-кассира.

Город вызвал у Айхары ностальгические воспоминания, особенно киоски со всякими мелочами, памятник Ленину и шоколадки с "девочкой, похожей на матрёшку".

"Продавались даже заколки для волос. В детском саду я пользовалась именно такими. Повеяло ретро-атмосферой", — рассказала писательница.

После этого путешественнице пришлось поторопиться, чтобы не опоздать на свой рейс, поскольку разница во времени отправления составляла четыре часа. Она провела во Владивостоке всего три часа, но отметила, что это время было очень ценным. Свою прогулку писательница вспоминает с теплотой и ностальгией.

Ранее стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях.

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