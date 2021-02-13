Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех

Тематические корпоративы — это, конечно, весело. Но пока все думают, какой из сотен подходящих образов примерить, у беременных выбор весьма ограничен. Но героиня этого материала сумела выйти из ситуации и обойти всех своих коллег.

13 февраля 2021, 15:00

Фото © Instagram / parkerob

Недавно пользователь Reddit Паркер О'Брайен из Дарема, Англия, поделился фотографией своей беременной жены в уморительном костюме. На работе Джессики всех попросили прийти в супергеройских костюмах. Девушка долго думала, какого же героя закосплеить в её положении. С таким животом девушке остался один вариант — растолстевший Тор из последней части "Мстителей".

Фото © Reddit / parkerob

Фото © Reddit / parkerob

Пара собирала образ вместе, так что результат получился великолепный. Одежда почти что в точности повторяет ту, что носил актёр Крис Хемсворт в фильме "Мстители: Финал". Борода, волосы, очки и кроксы тоже на месте. Когда Паркер опубликовал коллаж — сравнение марвеловского героя со своей женой, публикация быстро завирусилась. За несколько часов пост оценили порядка 25 тысяч раз.

Фото © Instagram / parkerob

Фото © Instagram / parkerob

В комментариях под вирусным постом пользователи соцсети похвалили Джессику и тут же принялись шутить. После того как Тор стал полным, сделать его косплей наконец могут не только атлеты.

Это чертовски умное решение!

beluuuuuuga

Тор из финальной части вчетверо увеличил количество людей с телосложением, способным на его косплей

Young_Cato_the_Elder

Жена — это та, что справа? Правильно ведь?

Retter42

7 актёров Marvel, которым пришлось изрядно попотеть в зале: фото до и после

7 актёров Marvel, которым пришлось изрядно попотеть в зале: фото до и после

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать

сегодня в 21:03

Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit

сегодня в 06:00

В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото

сегодня в 16:00

Путин объяснил, почему Запад пытается дестабилизировать Россию

сегодня в 21:05

Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что

сегодня в 21:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1