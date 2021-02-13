На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех

Недавно пользователь Reddit Паркер О'Брайен из Дарема, Англия, поделился фотографией своей беременной жены в уморительном костюме. На работе Джессики всех попросили прийти в супергеройских костюмах. Девушка долго думала, какого же героя закосплеить в её положении. С таким животом девушке остался один вариант — растолстевший Тор из последней части "Мстителей".

Фото © Reddit / parkerob

Пара собирала образ вместе, так что результат получился великолепный. Одежда почти что в точности повторяет ту, что носил актёр Крис Хемсворт в фильме "Мстители: Финал". Борода, волосы, очки и кроксы тоже на месте. Когда Паркер опубликовал коллаж — сравнение марвеловского героя со своей женой, публикация быстро завирусилась. За несколько часов пост оценили порядка 25 тысяч раз.

Фото © Instagram / parkerob

В комментариях под вирусным постом пользователи соцсети похвалили Джессику и тут же принялись шутить. После того как Тор стал полным, сделать его косплей наконец могут не только атлеты.

Это чертовски умное решение! beluuuuuuga

Тор из финальной части вчетверо увеличил количество людей с телосложением, способным на его косплей Young_Cato_the_Elder

Жена — это та, что справа? Правильно ведь? Retter42

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