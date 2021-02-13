На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех
Тематические корпоративы — это, конечно, весело. Но пока все думают, какой из сотен подходящих образов примерить, у беременных выбор весьма ограничен. Но героиня этого материала сумела выйти из ситуации и обойти всех своих коллег.
Недавно пользователь Reddit Паркер О'Брайен из Дарема, Англия, поделился фотографией своей беременной жены в уморительном костюме. На работе Джессики всех попросили прийти в супергеройских костюмах. Девушка долго думала, какого же героя закосплеить в её положении. С таким животом девушке остался один вариант — растолстевший Тор из последней части "Мстителей".
Фото © Reddit / parkerob
Пара собирала образ вместе, так что результат получился великолепный. Одежда почти что в точности повторяет ту, что носил актёр Крис Хемсворт в фильме "Мстители: Финал". Борода, волосы, очки и кроксы тоже на месте. Когда Паркер опубликовал коллаж — сравнение марвеловского героя со своей женой, публикация быстро завирусилась. За несколько часов пост оценили порядка 25 тысяч раз.
В комментариях под вирусным постом пользователи соцсети похвалили Джессику и тут же принялись шутить. После того как Тор стал полным, сделать его косплей наконец могут не только атлеты.
Это чертовски умное решение!
Тор из финальной части вчетверо увеличил количество людей с телосложением, способным на его косплей
Жена — это та, что справа? Правильно ведь?
WOW-funny
На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех
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